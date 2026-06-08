Стало известно, какие продавцы чаще всего жалуются на маркетплейсы

Глава АЦП Дурдыев: схема «купил за 100 — продал за 200» больше не работает

На работу маркетплейсов чаще всего жалуются продавцы, которые рассчитывали зарабатывать по старой схеме перепродажи товаров без развития собственного бизнеса. Схема «купил за 100 — продал за 200» больше не работает. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

«Рынок маркетплейсов за последние годы заметно изменился. Если раньше площадки активно привлекали продавцов и предоставляли им инфраструктуру для быстрого старта, то сейчас конкуренция стала значительно выше. Но когда рынок уже начал насыщаться, то стало очевидным, что схемы, где купил носочки на «Садоводе» по 100 рублей, а продал по 200 рублей, их время уже прошло. Сейчас важно, чтобы селлеры начали более ответственно относиться к своему бизнесу», — сказал Дурдыев.

Он добавил, что сегодня лучше всего чувствуют себя продавцы, которые профессионально занимаются своим делом и развивают бизнес.

«Они себя очень хорошо чувствуют, а плохо себя чувствуют те, кто вдруг обнаружил, что вот эта схема «купи-продай» начала давать некий сбой», — отметил глава ассоциации.

Дурдыев подчеркнул, что маркетплейсы заинтересованы в росте продавцов, поскольку их доход напрямую зависит от оборота селлеров.

«Ни одна площадка не заинтересована выживать своего селлера. Она заинтересована, чтобы селлеры становились больше, чтобы их товарооборот увеличивался, она заинтересована их разгонять. Если селлер умрет, мы перестанем получать свою комиссию. Коровы против молока — так не бывает», — заключил он.

Ранее стало известно, заменят ли маркетплейсы традиционные магазины.