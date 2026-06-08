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Бизнес

В АКОРТ заявили, что оставшиеся в РФ зарубежные торговые сети инвестируют в развитие

Богданов: зарубежные торговые сети в РФ продолжают инвестировать в свое развитие
Мария Девахина/РИА Новости

Зарубежные торговые сети, которые остались на российском рынке, не планируют его покидать и продолжают инвестировать в свое развитие. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в интервью ТАСС.

«Зарубежные сети, которые остались в России, продолжают вкладываться в развитие: открывают новые магазины, инвестируют в регионы и новые форматы», — сказал он агентству на ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, собираются ли оставшиеся в РФ зарубежные сети уходить с рынка.

Он отметил, что среди таких сетей «Ашан» и «Глобус», которые, по его словам, работают в России автономно.

На прошлой неделе спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что китайский бизнес не уйдет из России после того, как отношения Москвы или Пекина с Западом будут восстановлены. По его словам, рост числа компаний с китайскими учредителями в России не является временным явлением.

Ранее в ЦБ рассказали, почему бизнесу хуже при высокой инфляции, чем с высокой ставкой.

 
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