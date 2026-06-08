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Назван размер зарплаты российских соцработников

hh.ru: зарплата соцработников в России составляет от 40-75 тыс. рублей
Gevorg Simonyan/Shutterstock/FOTODOM

Российским соцработникам готовы платить от 40 тыс. до 75 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter (hh.ru).

Там рассказали, что в 69% вакансий на эту специальность опыт работы вообще не нужен, в 28% — стаж должен составлять от года до трех лет, а в 2% — от трех до шести лет.

По данным сервиса, в трети (29%) резюме сумма желаемой зарплаты колеблется от 25 тыс. руб. до 55 тыс. руб., в 21% — от 55 тыс. руб. до 85 тыс. руб., в 10% достигает 110 тыс. руб., а в 2% попадет в диапазон от 110 тыс. руб. до 140 тыс. руб.

В марте 2026 года средние зарплаты выше 200 тыс. руб. были зафиксированы в пяти отраслях. Согласно Росстату, в сфере добычи нефти и газа граждане получали 226 тыс. руб. Столько же платили тем, кто работал в области информации и связи.

Выплата занятым в производстве табачных изделий составляла 218 тыс. руб. В отрасли воздушного и космического транспорта можно было заработать 223 тыс. руб. А больше всего — 314 тыс. руб. — платили в финансовой и страховой сферах.

Ранее были названы сферы, где готовы нанимать россиян без опыта работы.

 
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