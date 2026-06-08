Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Экономист назвала сферы, где станут популярнее наличные расчеты

Экономист Кузнецова: наличные будут чаще использовать в ремонте и бытовых услугах
Semyon Prudiy/Shutterstock/FOTODOM

Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек: в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и «здесь и сейчас», ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов», — сказала Кузнецова.

Экономист отметила, что безналичные платежи остаются удобными, но часть россиян может чаще держать при себе наличные на случай технических сбоев, проблем с приложениями или ситуаций, когда карта не проходит в нужный момент.

По словам Кузнецовой, важен и психологический фактор — люди хотят быть уверены, что смогут расплатиться за услугу, перевести деньги родственнику или снять нужную сумму без лишнего стресса и ожидания.

Ранее Сбер спрогнозировал рост объема наличных у россиян до 20 трлн рублей к концу года.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на пассажирский поезд в Крыму, схема с «сертификатом грибника» и препараты для лечения опухоли мозга. Что нового к утру 8 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!