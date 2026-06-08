Экономист назвала сферы, где станут популярнее наличные расчеты

Экономист Кузнецова: наличные будут чаще использовать в ремонте и бытовых услугах

Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек: в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и «здесь и сейчас», ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов», — сказала Кузнецова.

Экономист отметила, что безналичные платежи остаются удобными, но часть россиян может чаще держать при себе наличные на случай технических сбоев, проблем с приложениями или ситуаций, когда карта не проходит в нужный момент.

По словам Кузнецовой, важен и психологический фактор — люди хотят быть уверены, что смогут расплатиться за услугу, перевести деньги родственнику или снять нужную сумму без лишнего стресса и ожидания.

Ранее Сбер спрогнозировал рост объема наличных у россиян до 20 трлн рублей к концу года.