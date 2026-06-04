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Бизнес

Сбер прогнозирует рост объема наличных у россиян до 20 трлн рублей к концу года

Тарас Скворцов: жесткая налоговая политика имеет свою цену
Пресс-служба Сбера

Объем наличных у россиян продолжит расти и к концу года достигнет 20 трлн рублей, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ финансовый директор Сбера Тарас Скворцов.

«Это очень тревожный момент. Важно не то, что наличность выросла, важно то, что она не возвращается в банковский оборот. Мы не видим роста инкассаций, роста взносов через другие устройства. Наличность сегодня остается в руках у населения. Предполагаем, что до конца года тренд сохранится и мы вырастем до 20 трлн, может быть, даже больше в конце 2026 года», — сказал он.

По словам Скворцова, этот тренд не связан с отключениями интернета — данные Сбера это не подтверждают, к тому же большинство эквайринговых терминалов оборудованы проводной связью и работают в любых условиях. Финансовый директор Сбера полагает, что одна из причин такого положения вещей — налоговые изменения для малого бизнеса и физических лиц.

«Эффект от повышения налогов, который был еще в прошлом году, до сих пор имеет место. Вторая причина — это, конечно, коммуникация со стороны Центрального банка и правительства о постоянном ужесточении контроля за операциями клиентов с банками, за переводами, платежами и так далее. Клиенты все это видят, и мы видим явные признаки увеличения дробления бизнеса. Мы также наблюдаем очень серьезные признаки роста доли зарплат «в конвертах», причем в основном это касается именно малого бизнеса и ИП. В крупном бизнесе, для которого налоги в целом не изменились, таких тенденций практически нет», — рассказал Тарас Скворцов.

В Сбере не ожидают, что ситуация с оборотом наличных восстановится обратно в ближайшее время.

«По нашим данным, в первом квартале доля безналичных операций сократилась примерно на 4% — с 79 до 75% с небольшим. Это очень большое снижение, учитывая, что с 2021 года наблюдался исключительно рост», — констатировал финансовый директор Сбера.

 
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