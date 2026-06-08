В России ожидают снижения ипотечных ставок в 2027 году

Ставка по рыночной ипотеке в России снизится до 11–12% в 2027 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

«Главный фактор, который способствует «оживлению» рынка ипотеки — уменьшение ключевой ставки. Уже сегодня клиенты обоснованно могут рассчитывать на выгодное рефинансирование займов в перспективе одного-двух лет. Согласно среднесрочному базовому прогнозу ЦБ, средний размер ключевой ставки в 2027 году составит 7,5–8,5%. Соответственно, ставка по рыночным кредитам снизится в среднем до 11–12%, что является комфортным показателем для большинства клиентов. Полагаю, что девелоперы увеличат число стартов новых проектов. При этом рынок сможет успешно «поглотить» эти объемы именно на фоне восстановления активности ипотечных клиентов», — отметил Гутнов.

По его словам, большинство девелоперов продолжат предлагать рассрочки на строящееся жилье до тех пор, пока не установятся оптимальные ставки по рыночной ипотеке. Затем роль данного инструмента продаж вновь снизится, так как застройщики заинтересованы в его активном применении исключительно на фоне оттока покупателей, считает Гутнов. Рассрочки, особенно беспроцентные, как правило, выгодны для клиентов и служат «спасательным кругом» для девелоперов в неблагоприятные периоды, пояснил эксперт. Он не исключил, что по мере смягчения монетарной политики Банк России введет ограничения на использование рассрочек с целью поддержания макроэкономической стабильности.

По словам Гутнова, объем экспозиции готового первичного жилья значительно меньше, чем квартир в строящихся комплексах. По словам девелопера, неуклонное снижение ключевой ставки позволяет рассчитывать на скорое полноценное восстановление ипотечного рынка. Вероятное дальнейшее ужесточение условий семейного кредитования, анонсированное правительством, конечно, является отрицательным фактором для отрасли, но возвращение к комфортным ставкам по рыночной ипотеке позволит сделать сужение целевой аудитории адресных госпрограмм сравнительно безболезненным, считает эксперт.

Он добавил, что сейчас есть предпосылки для ускорения темпа стартов новостроек, уменьшения размера и числа скидок на первичном рынке, сворачивания многих программ рассрочки.

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