Названы главные ошибки россиян при уплате налога по вкладам

Россияне совершают четыре ошибки при уплате налога по вкладам. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Первая ошибка — это путаница по поводу «налога с тела вклада». Никакого налога с самой суммы депозита нет, облагаются исключительно проценты, отметил Селезнев.

«Распространение этой ошибки приводит к тому, что часть вкладчиков заранее снимает деньги или начинает дробить сбережения «лишь бы избежать налога», который вообще не возникал бы. Во-вторых, это попытка обойти лимит, разнося деньги по разным банкам. Так не работает, ФНС видит данные по всей банковской системе и суммирует доход по всем счетам клиента. Дробить вклады между банками имеет смысл по другим причинам, например, чтобы не выходить за лимит страхового возмещения АСВ в 1,4 млн рублей в одном банке. Но для уменьшения налога такой способ бесполезен», — сказал финансист.

По его словам, в-третьих, люди забывают про накопительные счета и проценты на остаток по карте: по налогу они приравнены ко вкладам, доход по ним суммируется с депозитным. У человека, который держит подушку в 800 тыс. рублей на накопительном счете под 17–18%, по итогам года вполне может накопиться 130–140 тыс. процентного дохода, а если еще есть пара срочных вкладов, то лимит легко превышается, предупредил Селезнев.

В-четвертых, это валютные счета, добавил финансист. Доход по ним пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты процентов и тоже идет в общий зачет, пояснил Селезнев. По его словам, при этом сама переоценка валюты в теле вклада налогом не облагается, но это тоже часто путают.

Он заключил, что вклады со ставкой до 1% годовых и счета эскроу под налог не подпадают вообще.

Ранее стало известно, какой налог по вкладам россияне заплатят в 2026 году.