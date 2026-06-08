В России ожидают сокращение сроков найма на работу

В 2027 году средний срок найма снизится до 14 дней, спрогнозировал для «Газеты.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский. По его словам, во второй половине 2026 года средний срок закрытия вакансий вряд ли продолжит лавинообразное падение и, скорее всего, стабилизируется в коридоре 15–16 дней.

«Сокращение среднего срока найма в России с 19 до 16 дней в настоящее время — это важный индикатор масштабной перестройки рекрутинговых стратегий. Бизнес осознал, что в условиях жесткого дефицита специалистов затягивание процедур согласования ведет к потере кандидата. Компании пошли по пути радикального упрощения этапов отбора: сокращают количество собеседований, внедряют ИИ-инструменты для первичного скоринга резюме и быстрее принимают финальные решения. Кроме того, на рынок мощно влияет цифровизация (автоматический подбор вакансий нейросетями типа GigaChat), что обеспечивает кратный рост целевых откликов», — отметил Трепольский.

По его словам, летний период традиционного затишья сменится осенней деловой активностью, однако физические ограничения кадрового рынка не позволят процессу ускоряться бесконечно. Работодатели упрутся в естественный технологический тупик — даже при мгновенном отклике службе безопасности, линейным руководителям и самому кандидату требуется фиксированное время на переговоры и увольнение с предыдущего места, сказал эксперт.

По мнению эксперта, простые и линейные позиции благодаря автоматизации продолжат закрываться за считанные дни, но поиск узкопрофильных инженеров, синих воротничков высокой квалификации и топ-менеджеров будет занимать месяцы, утягивая общую статистику вверх. Рынок найма разделится на сверхбыстрый технологичный сегмент и зону затяжного дефицитного поиска, считает Трепольский.

«Отраслевая структура скорости найма во второй половине 2026 года и в 2027 году сохранит текущих лидеров, но со своими нюансами. Финансы, страхование, образование и госсектор удержат первенство со сроками 7–9 дней за счет отлаженных конвейерных механизмов массового подбора и стандартизированных требований. В IT-сфере позиции продолжат закрываться относительно быстро (около 10 дней) преимущественно в сегменте начинающих и средних специалистов (джунов и мидлов). В то же время аутсайдерами по скорости останутся транспорт, логистика и строительство, где средние сроки будут превышать 20–30 дней из-за жесткой нехватки линейного персонала и тяжелых условий труда», — сказал Трепольский.

По его словам, сокращение сроков найма напрямую трансформирует поведение работодателей — в выигрыше остаются компании, готовые к компромиссам: они все чаще нанимают кандидатов по принципу совпадения soft skills, закрывая глаза на недостаток жестких технических навыков hard skills, и дообучают людей уже в процессе работы.

Для соискателей новые реалии несут очевидные плюсы, подчеркнул эксперт. Он уверен, что во второй половине 2026 и в 2027 году им стоит ждать сокращения «пустых» этапов интервью и быстрых офферов. Конкуренция за таланты заставит бизнес действовать агрессивно: компании будут не просто быстрее одобрять кандидатов, но и закладывать в бюджеты премию за скорость, перекупая нужных специалистов более высокими стартовыми зарплатами и гибкими условиями труда, подчеркнул Трепольский.

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