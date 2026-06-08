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Стало известно, как часто россияне используют ИИ

Почти четверть опрошенных россиян используют нейросети ежедневно
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Почти четверть (24%) опрошенных россиян используют нейросети ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 28% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю, 19% — несколько раз в месяц, 11% пользуются ими лишь эпизодически. При этом 18% россиян признались, что никогда не пользовались подобными сервисами. По данным исследования прошлого года, нейросети использовали хотя бы раз в неделю около 44% респондентов, сегодня этот показатель достиг 52%.

Чаще всего россияне используют ИИ для поиска информации и получения быстрых ответов на вопросы — такой вариант выбрали 31% пользователей. Еще 24% обращаются к нейросетям для работы или учебы, 18% используют их для создания текстов, изображений и презентаций, а 15% для планирования личных дел и организации времени. Оставшиеся 12% применяют искусственный интеллект преимущественно для развлечений.

Нейросети изменили некоторые привычки пользователей в интернете. Так, 17% опрошенных россиян признались, что при поиске информации зачастую ограничиваются ответом, сформированным искусственным интеллектом непосредственно в поисковой выдаче, и не переходят на сайты-источники. Еще 39% читают ответ ИИ, но дополнительно открывают несколько ссылок для проверки информации. Остальные по-прежнему предпочитают самостоятельно изучать материалы на сайтах и не доверяют кратким ИИ-сводкам без дополнительной проверки.

Россияне также стали увереннее относиться к использованию нейросетей в различных сферах жизни. Так, 41% респондентов считают, что искусственный интеллект уже сейчас способен эффективно помогать в решении бытовых и рабочих задач. Еще 36% считают, что нейросети стали лучше справляться с задачами, чем несколько лет назад, но все еще хуже, чем живой человек. Лишь 23% уверены, что возможности ИИ сегодня переоцениваются.

«Искусственный интеллект окончательно перестал быть технологией для энтузиастов и постепенно превращается в привычный цифровой инструмент для миллионов пользователей. При этом важно сохранять баланс между развитием инноваций и вопросами безопасности. Пользователи должны понимать, как работают такие сервисы и где проходят границы их применения. Одновременно мы видим, что российские разработчики активно совершенствуют собственные нейросетевые решения, а конкуренция на рынке способствует повышению качества технологий и расширению сценариев их использования», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее россиян предупредили о риске использовать ИИ для судебных документов.

 
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