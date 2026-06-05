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Россиян предупредили о риске использовать ИИ для судебных документов

Юрист Морскова: ссылка на ошибку ИИ не спасет от ответственности в суде
Shutterstock/FOTODOM

Использовать искусственный интеллект для подготовки жалоб, исков и обращений в суд рискованно: за содержание документа отвечает человек, который его подписал. Ссылка на то, что ошибку допустил ИИ, не освобождает от возможных санкций, рассказала «Газете.Ru» юрист, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Дарья Морскова.

«Само по себе использование ИИ не является нарушением. Нейросеть может помочь со структурой текста или черновиком. Но она не толкует право, не оценивает ситуацию как юрист и не несет ответственности за результат. ИИ не осуществляет правовое толкование и не обладает правосознанием, он лишь комбинирует тексты из всей информации, которая содержится в интернете, а может и придумать ее сам. Главная опасность заключается в том, что ИИ может сослаться на несуществующий закон, применить устаревшую норму или подобрать судебную практику, которая не подходит к делу. Опытный юрист такие ошибки чаще заметит. Обычному человеку сделать это гораздо сложнее», — сказала Морскова.

По ее словам, отдельный риск связан с данными, которые пользователь вводит в публичные ИИ-сервисы. Факты дела, персональные данные, коммерческая тайна или другая чувствительная информация могут стать доступны третьим лицам, подчеркнула юрист. Поэтому использовать такие сервисы можно только обезличенно, добавила Морскова.

Юрист посоветовала вручную проверять все ссылки на законы, статьи и судебные акты, которые предлагает ИИ. Судебную практику можно сверять через ГАС «Правосудие» и kad.arbitr.ru, напомнила Морскова. Но если речь идет о подаче документа в суд, лучше хотя бы показать его специалисту, считает юрист.

Ранее сообщалось, что у россиян появится ИИ-агент для организации поездок.

 
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