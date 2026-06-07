Составлен список товаров, где риск купить подделку выше всего

В тройку товаров, которые чаще всего подделывают в России, входят автозапчасти, одежда и спортивная обувь. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что также часто подделывают косметику, бытовую химию, алкоголь и табачные изделия. Кроме того, высок риск купить поддельную электронику — ноутбуки и смартфоны.

По словам Богданова, около половины контрафактной продукции реализуется на рынках и барахолках. Еще 30-40% подделок распространяется через маркетплейсы, а оставшаяся часть — через соцсети и одиночные мелкие магазины.

Председатель АКОРТ считает, что снизить объем нелегальной продукции поможет внедрение полного контроля товаров — от производителя до конечного покупателя во всех каналах продаж. Он отметил, что в крупных торговых сетях, входящих в АКОРТ, уже действует жесткая система проверки, что позволяет не допускать подделки на полки магазинов.

До этого главный исполнительный директор inSales Алексей Бойко рассказал, как распознать подделку в маркетплейсах. В первую очередь он посоветовал провести анализ цен. Если брендовая вещь стоит в 2–3 раза дешевле, чем на официальном сайте производителя, это повод насторожиться. В карточке товара важно смотреть не только на фото, но и на детали. Обратите внимание, кто продавец. У некоторых товаров есть пометка «Оригинал» — она означает, что площадка проверила поставщика. Также обратите внимание на рейтинг продавца и срок его работы на площадке. Кроме того, необходимо внимательно читать отзывы — это главный источник информации.

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