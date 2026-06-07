Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Составлен список товаров, где риск купить подделку выше всего

АКОРТ: в России часто подделывают автозапчасти, одежду и алкоголь
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В тройку товаров, которые чаще всего подделывают в России, входят автозапчасти, одежда и спортивная обувь. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что также часто подделывают косметику, бытовую химию, алкоголь и табачные изделия. Кроме того, высок риск купить поддельную электронику — ноутбуки и смартфоны.

По словам Богданова, около половины контрафактной продукции реализуется на рынках и барахолках. Еще 30-40% подделок распространяется через маркетплейсы, а оставшаяся часть — через соцсети и одиночные мелкие магазины.

Председатель АКОРТ считает, что снизить объем нелегальной продукции поможет внедрение полного контроля товаров — от производителя до конечного покупателя во всех каналах продаж. Он отметил, что в крупных торговых сетях, входящих в АКОРТ, уже действует жесткая система проверки, что позволяет не допускать подделки на полки магазинов.

До этого главный исполнительный директор inSales Алексей Бойко рассказал, как распознать подделку в маркетплейсах. В первую очередь он посоветовал провести анализ цен. Если брендовая вещь стоит в 2–3 раза дешевле, чем на официальном сайте производителя, это повод насторожиться. В карточке товара важно смотреть не только на фото, но и на детали. Обратите внимание, кто продавец. У некоторых товаров есть пометка «Оригинал» — она означает, что площадка проверила поставщика. Также обратите внимание на рейтинг продавца и срок его работы на площадке. Кроме того, необходимо внимательно читать отзывы — это главный источник информации.

Ранее стало известно, как россияне относятся к подделкам.

 
Теперь вы знаете
Понты действительно дороже денег. 5 парадоксов экономики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!