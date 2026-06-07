Подсчитаны потерянные Украиной в 2026 году международные резервы

ТАСС: Украина потеряла 20% своих международных резервов с начала 2026 года

Украина с начала 2026 года потеряла 20% своих международных резервов из-за малых объемов помощи от западных стран и выплаты внешнего долга. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно подсчетам, с начала текущего года международные резервы Украины уменьшились с $57,3 до $45,7 млрд. Наибольшей статьей расходов ($14,473 млрд) стала валютная интервенция Нацбанка постсоветской страны.

Параллельно с этим за первые пять месяцев 2026 года Украина получила от Всемирного банка, Европейского союза и Международного валютного фонда $5,02 млрд, из которых $3,05 млрд пришлись на март.

До этого сообщалось, что Международные резервы России на 10 апреля составили $774,8 млрд.

Международные резервы — это высоколиквидные активы финансового характера, находящиеся под управлением Банка России и правительства Российской Федерации. В их структуру входят валютные активы, золото в монетарной форме, специальные права заимствования (СДР, международное расчетное средство, используемое МВФ), резервная позиция РФ в МВФ и другие категории резервных активов.

Ранее в ЦБ раскрыли место хранения всего золотого запаса России.