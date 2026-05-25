СМИ стало известно о росте закупок нефти Индией из Латинской Америки и Африки

Индия из-за перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив увеличила ее импорт из стран Латинской Америки и Африки. Об этом, ссылаясь на данные трейдеров и аналитической компании Kpler, сообщает Reuters.

После начала боевых действий на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающие компании Индии начали активнее закупать сырье в Венесуэле, Бразилии, Анголе и Нигерии. При этом импорт российской нефти сократился, хотя Россия продолжает занимать первое место по поставкам топлива. Так, с марта среднесуточные объемы поставок российской нефти в Индию уменьшились примерно на 29,4%. В апреле они составляли 1,6 млн баррелей в день. Сокращение произошло на фоне плановых ремонтных работ на индийском нефтеперерабатывающем заводе Nayara Energy.

По словам аналитиков, в сложившейся ситуации Индии важно максимально диверсифицировать импорт, чтобы не зависеть от небольшого количества стран-поставщиков топлива.

18 мая в Индии заявили о планах продолжить импорт российской нефти, несмотря на санкции США.

Ранее Индия попросила США снова приостановить санкции против российской нефти.