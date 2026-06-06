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«Стабильность очевидна»: стали известны сроки проведения ПМЭФ-2027

Кобяков: ПМЭФ-2027 состоится в традиционное время

В следующем году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в традиционное время, заявил РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.

По его словам, ПМЭФ всегда проходит приблизительно в одно и то же время, а стабильность его дат очевидна.

«Посмотрим по международному графику событий, что произойдет в мире», — сказал Кобяков.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем стала Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ было приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Россия также традиционно пригласила на форум страны СНГ. Присутствовали и официальные делегации и представители бизнеса из государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В расширенной программе форума было заявлено 150 мероприятий.

Ранее в Госдуме объяснили, кому было адресовано выступление Путина на ПМЭФ.

 
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