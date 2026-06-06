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Бизнес

Дмитриев раскрыл секрет успеха для молодых предпринимателей

Дмитриев призвал молодых бизнесменов заниматься интересным делом
Roman Naumov/Global Look Press

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал молодым предпринимателям заниматься тем, что по-настоящему интересно, ведь именно этот интерес подпитывает энергией, необходимой для достижения успеха. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Важно развивать навыки, важно быть энергичным и важно заниматься тем, что интересно, что может меняться, кстати, во время жизни. Потому что когда ты занимаешься тем, что тебе интересно, это дает тебе тот уровень энергии, тот уровень глубины погружения в вопрос, который необходим для успеха», – пояснил он.

По мнению спикера, молодым людям стоит находить баланс между общественными ожиданиями и личными устремлениями.

Кроме того, Дмитриев призвал не торопиться с определением своего жизненного пути. По его словам, мозг молодых людей активно развивается, поэтому решение, принятое в 16-17 лет, может оказаться неактуальным к 23-24 годам.

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