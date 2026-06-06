В Сбере назвали самую популярную отрасль ИП от 18 до 35 лет

Торговля является самой популярной отраслью для индивидуальных предпринимателей от 18 до 35 лет (40,5%), заявил в рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов, комментируя итоги исследования «Сбер2В Аналитики».

Он отметил, что бизнесмены до 35 лет составляют значительную долю в структуре российских ИП.

По его словам, больше всего ИП до 35 лет в сфере информационных технологий (26,2%), культуре и спорте (26%), а образовании (25,2%).

«Мы видим, как меняется портрет предпринимателя. Молодые ребята все активнее идут в технологичные сферы, но при этом не забывают про классическую торговлю и сферу услуг. Что касается географии, то самую высокую долю молодых ИП эксперты зафиксировали на Северном Кавказе: в Чечне этот показатель достигает 31,2%», — сказал Попов.

Исследование Сбер2В Аналитики подготовлено на основе агрегированной и обезличенной информации за апрель 2026 года в сравнении к аналогичному периоду 2025 года.