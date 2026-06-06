В «Роснефти» связали усиление глобальной нестабильности с кризисом международных институтов

Современная мировая экономика все больше зависит от политических решений, принимаемых в интересах крупных технологических, финансовых и оборонных корпораций, традиционные международные институты утрачивают способность эффективно выполнять функции глобальных регуляторов. Такое мнение высказал ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

Выступая с докладом «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры», Сечин заявил, что действующая система международного управления переживает глубокую трансформацию. По его словам, многие организации, которые ранее определяли правила взаимодействия государств и мировых рынков, постепенно теряют свое влияние.

В частности, он отметил снижение эффективности ООН, Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда, Всемирного банка, а также механизмов контроля над вооружениями.

По оценке Сечина, все заметнее становится тенденция к подмене международно-правовых норм правилами, продвигаемыми отдельными государствами.

Говоря о текущих изменениях в мировой экономике, Сечин подчеркнул, что ключевое влияние на глобальные процессы сегодня оказывают решения, принимаемые в интересах ограниченного круга крупных корпораций. По его мнению, вокруг них формируется система бенефициаров, способная оказывать существенное воздействие на международную повестку.

Он также указал на расширение набора инструментов давления в мировой политике. Помимо санкций, торговых ограничений, разрывов логистических цепочек и политического вмешательства, все чаще применяются силовые методы воздействия, что дополнительно повышает уровень неопределенности в международных отношениях.

Сечин отметил, что масштабные кризисы, как правило, возникают вследствие сочетания нескольких факторов, часть которых невозможно заранее предвидеть.

Он также обратился к образу ларца Пандоры, отметив, что многие негативные процессы уже стали частью современной реальности. По его словам, главным остается вопрос о том, какие новые вызовы и угрозы мировому сообществу еще предстоит преодолеть.