Louis Vuitton зарегистрировал в России новый товарный знак

Французский модный дом Louis Vuitton 4 июня зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак для производства сумок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Французская корпорация LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) 4 июня зарегистрировала в Роспатенте товарный знак для производства женских, пляжных и багажных сумок. Исключительные права на товарный знак продлятся до октября 2034 года», — сообщили в сервисе.

Приостановка работы магазинов Louis Vuitton в России началась в марте 2022 года. Сначала бренд отказался от помещений в ГУМе и ЦУМе в Москве, а также в Сочи и Санкт-Петербурге, постепенно освобождая арендные помещения. На данный момент в стране остался только один бутик модного дома в Москве.

ООО «Луи Вюиттон Восток», представляющее интересы модного дома в России, основано в мае 2001 года. 2025 год принес компании нулевую выручку, а убыток уменьшился в несколько раз — с 1,1 млрд до 218,6 млн рублей.

Louis Vuitton — французский дом моды, основанный в 1854 году и специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс». В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.

Ранее стало известно, что косметическая компания Тины Канделаки закончила 2025 год с многомиллионными убытками.