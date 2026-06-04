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Бизнес

Косметическая компания Тины Канделаки закончила 2025 год с многомиллионными убытками

Косметическая компания Тины Канделаки понесла 42 млн руб. убытков в 2025 году
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2025 году компания «Сэйгл», основанная телеведущей Тиной Канделаки, понесла убытки в размере 41,7 миллиона рублей, а ее выручка упала в полтора раза — до 51,2 миллиона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Убыток ООО «Сэйгл», учредителем которого является Тина Канделаки, составил 41,7 млн рублей в прошлом году. Выручка косметической компании упала в полтора раза и составила 51,2 млн рублей. Компания является юридическим лицом бренда инновационной косметики по уходу за лицом и телом для женщин и мужчин ANSALIGY, основанным Тиной Канделаки и ее подругой и бизнес-партнером Линдой Гусевой. Первая линейка бренда, лицом которой стала сама Канделаки, была запущена в 2016 году: в нее вошли гель для умывания, сыворотка и по два вида дневного и ночного крема для лица», — сообщили в сервисе.

Там уточнили, что ООО «Сэйгл» основано в октябре 2015 года, его учредителями являются Тина Канделаки (ей принадлежат 90% компании) и Гусева Ланда (ей принадлежат 10%). Выручка компании составила 51,2 млн рублей в 2025 году (79,5 млн в 2024 году), а убыток увеличился в два раза — с 23 млн до 41,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что ресторан «человека-улыбки» Николая Василенко выручил за год более 400 млн рублей.

 
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