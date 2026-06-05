ОТП Банк стал генеральным партнером Федерации дзюдо России

ОТП Банк и Федерация дзюдо России в рамках ПМЭФ-2026 подписали соглашение о генеральном партнерстве, сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Соглашение подписали президент ОТП Банка Илья Чижевский и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

В рамках сотрудничества ОТП Банк станет генеральным партнером Чемпионата и Кубка России, первенств среди юниоров и юношей, а также Континентальной клубной лиги и серии международных турниров «Российский тур дзюдо».

Как отметил Илья Чижевский, философия дзюдо строится на девяти принципах, среди которых вежливость, искренность, смелость, скромность, честность, верность, самоконтроль, дружба и уважение к окружающим.

«Мы разделяем эти ценности — честность и искренность перед клиентами, смелость идти своим путем, самоконтроль в кризисной ситуации, верность себе и своим партнерам, а также уважение установленных правил в любых обстоятельствах. Именно поэтому дзюдо для нас — не просто партнерство, а органичное продолжение нашей идентичности», — сказал он.

Также Сергей Соловейчик заявил, что сотрудничество бизнеса и спортивных организаций играет важную роль в развитии российского спорта.

«Поддержка со стороны ОТП Банка станет подспорьем для Федерации дзюдо России в проведении важнейших соревнований российского календаря на высоком организационном уровне - в частности, Студенческой лиги и Континентальной лиги дзюдо», — сказал он.

Всего Федерация дзюдо России объединяет 500 тыс. спортсменов в 82 регионах России. Соревнования федерации собирают аудиторию более 2000 зрителей в залах и сотни тысяч просмотров в онлайн-трансляциях ежегодно.