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Бизнес

Немецкий депутат раскрыл, почему компании из ФРГ не могут вернуться в Россию

Котре: компании ФРГ хотят вернуться в РФ, но им мешают США
Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Немецкие компании восстановили бы с Россией коммерческие связи, однако не могут этого сделать из-за давления США. Такое мнение на полях ПМЭФ высказал депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, его цитирует РИА Новости.

«Давление исходит именно от США ...<> ... если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании, естественно, ориентируются на американский рынок», — отметил он.

Котре отметил, что последствия подобной политики весьма серьезные. Например, это высокие цены на энергию в Германии, причинами которых, по словам депутата, стали «ошибочный энергетический переход» и прекращение поставок из РФ, что в результате привело к деиндустриализации.

До этого стало известно, что немецкие автомобильные концерны заинтересованы в возвращении на российский рынок. По словам депутата от АдГ Маркуса Фронмайера, открытие российского рынка помимо прочего было бы важно, поскольку в Германии хотят, чтобы в РФ и в дальнейшем ездили на Mercedes, а не на китайских автомобилях.

Ранее Дмитриев на ПМЭФ обсудил возобновление бизнес-диалога РФ, ФРГ и США.

 
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