В России появится система единого учета неналоговых платежей

В России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава ведомства уточнил, что это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать, отметил генпрокурор.

«Многие предприниматели узнают о них порой после истечения срока для уплаты, а это, как известно, приводит к штрафам и другим неприятным для бизнеса последствиям», — сказал Гуцан.

Несколькими часами ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России в настоящее время находится в сложной ситуации из-за четырех проблем. По его словам, речь идет о высокой процентной ставке, растущей налоговой нагрузке, крепком рубле и административных барьерах.

Ранее Гуцан рассказал, с какими чиновниками будет бороться генпрокуратура.