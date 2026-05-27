В России ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки

Финансист Тимошенко: ЦБ, скорее всего, снизит ключевую ставку до 14% 19 июня
ЦБ на заседании 19 июня снизит ключевую ставку до 14,25% или до 14%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Снижение темпов инфляции в апреле, укрепление курса российского рубля дают предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки регулятором уже на июньском заседании. Тем не менее инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки и выбор регулятора в снижении ставки, вероятно, будет лежать между шагом 0,25 процентного пункта и 0,50 п.п. Отдельным проинфляционным фактором выступают высокие бюджетные расходы, поэтому более сильного снижения ставки ожидать скорее не приходится», — отметил Тимошенко.

По его словам, ЦБ вынужден быть очень аккуратным в вопросе снижения ключевой ставки, в противном случае эффект от всей проделанной работы по настройке денежно-кредитной политики для контроля над инфляцией может быть быстро потерян. При оценке дальнейшей траектории движения ключевой ставки очень важную роль будут играть статистика за май, а также развитие событий в геополитическом поле, заключил Тимошенко.

ЦБ на заседании 24 апреля восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили, что вклады снова подешевеют.

 
