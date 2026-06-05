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Бизнес

Производитель лабубу подал заявку на регистрацию бренда в России

Производитель лабубу Pop Mart планирует зарегистрировать в РФ новый бренд Kubo
Enjoy The Life/Shutterstock/FOTODOM

Производитель игрушки лабубу, компания Pop Mart, подала заявку на регистрацию в России бренда Kubo. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile. 

В публикации отмечается, что сингапурский офис компании направил документы в Роспатент 3 июня.

По данным сервиса, Kubo является новым персонажем компании, который был создан китайским художником Бао.

«На сегодняшний день выпущено 6 коллекций: Walks of Life, Select Your Character, Breathing in, 24/7 YOU, City of Sunset и Angel's Poem», — отметили в Rusprofile.

В ноябре прошлого года создатель сети магазинов Pop Mart, известный по игрушкам лабубу, Ван Нин, вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая с состоянием в $22,3 млрд. Он занял последнее место.

Лабубу представляют собой дизайнерские плюшевые игрушки с длинными ушами и широкой зубастой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом, вдохновленным скандинавской мифологией. Производство игрушек Pop Mart началось в 2019 году, а резкий рост популярности лабубу пришелся на 2024 год: сначала в Азии, затем благодаря мировым знаменитостям и вирусным трендам в соцсетях — в других странах.

Ранее Стармер признался, что у него есть маленькая лабубу.

 
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