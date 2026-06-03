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У россиян появится ИИ-агент для организации поездок

ВТБ запустит ИИ-тревел-ассистента для организации поездок
Shutterstock/FOTODOM

ВТБ запустит генеративного ИИ-агента, который поможет россиянам с организацией поездок — от поиска билетов до подбора отелей и туров. Сервис станет частью полноценного цифрового помощника в различных жизненных ситуациях, путешествия будут одним из направлений его работы. Об этом «Газете.Ru» рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова в рамках ПМЭФ-2026.

«Банк готовится к запуску. Новый сервис — это генеративный ИИ-агент, работающий в режиме личного тревел-ассистента. Он формирует персонализированные советы и партнерские предложения — деликатно и в нужный момент. Например, если система заметит устойчивый интерес клиента к поездкам или приближение сезона отпусков, цифровой помощник сам подберет выгодные варианты перелетов или жилья. Клиент в любой момент сможет обратиться в чат и получить от умного помощника ответ на вопрос, уточнить наличие авиа- или ж/д билетов по низким ценам, найти тур с кешбэком или специальными условиями от партнеров банка», — отметила Скоробогатова.

По ее словам, ассистент учитывает историю покупок, бонусные программы и другие пожелания по типу отдыха. ИИ-агент будет помогать и в других жизненных сценариях, например, в покупках, добавила Скоробогатова.

Она сказала, что ИИ-агенты в ВТБ сегодня работают в двух направлениях: для сотрудника банка находят нужные данные в системах, учитывают контекст обращения и позволяют быстрее и качественнее отвечать клиентам, а в клиентских сценариях ИИ-советник помогает собирать инвестиционный портфель под риск-профиль и готовить рекомендации для конкретного пользователя.

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