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Бизнес

Спрогнозирован уровень ключевой ставки в конце года

Финансист Короев: ЦБ снизит ключевую ставку до 13% к концу года
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ключевая ставка к концу года опустится до 13%, вслед за ней уменьшится доходность вкладов. Об этом «Газете.Ru» заявил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«Средняя максимальная ставка по вкладам в России в топ-10 банков по размеру привлеченных депозитов физлиц опустилась до 13,035%. Мы ожидаем продолжения снижения ключевой ставки с 14,5 до 13% годовых к концу года. То есть тренд на снижение банковских ставок среднесрочно будет продолжен, но темпы могут несколько замедлиться, в апреле наблюдали некоторое плато чуть выше 13%. Надо внимательно читать условия промовкладов для понимания выгоды на горизонте года в сравнении с годовым вкладом. Если говорить об альтернативных инструментах, сохраняем позитивный взгляд на длинные ОФЗ, доходность по которым держится на уровнях 14,7–14,8%», — отметил Короев.

ЦБ на заседании 24 апреля восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки.

 
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