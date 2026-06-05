Россиянам рассказали, как понять, что кредит будет неподъемным

Безопасной обычно считается долговая нагрузка, при которой на выплаты по всем кредитам уходит не более 30–35% ежемесячного дохода семьи. Если этот показатель приближается к 50%, риски уже становятся более серьезными, особенно в условиях нестабильной экономики, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Главное правило — кредит не должен лишать семью финансовой устойчивости. Есть несколько признаков того, что кредит может оказаться неподъемным. Первый — если после внесения ежемесячного платежа семье едва хватает средств на повседневные расходы. Второй — если для получения кредита приходится рассчитывать на будущие повышения зарплаты, премии или другие доходы, которых пока нет. Третий тревожный сигнал — когда человек вынужден оформлять новые кредиты для погашения предыдущих», — отметил Аксененко.

По его словам, перед оформлением крупного кредита желательно иметь финансовую подушку безопасности в размере не менее трех — шести месяцев обязательных расходов семьи. Это позволяет пережить временные трудности без просрочек и серьезных финансовых последствий, подчеркнул депутат.

Он призвал повышать финансовую грамотность, совершенствовать меры поддержки семей, расширять доступ к льготным кредитным программам и укреплять защиту прав заемщиков. Однако ключевое значение всегда имеет взвешенный подход самого человека: решение о кредите должно приниматься с учетом реальных возможностей и разумного финансового резерва, предупредил Аксененко. Кредит может быть полезным инструментом для решения важных жизненных задач, но он не должен превращаться в источник постоянного стресса и неуверенности в завтрашнем дне, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что банки стали жестче подходить к запрашиваемым россиянами суммам по ипотеке.