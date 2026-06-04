«Циан» и ДОМ.РФ займутся развитием инклюзивной среды в жилой недвижимости

«Циан» будет сотрудничать с ДОМ.РФ в области инклюзии

«Циан» в рамках ПМЭФ-2026 подписал соглашение с ДОМ.РФ в области инклюзии, сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения стороны создадут базу доступных данных об инклюзивных параметрах многоквартирных домов, а также будут повышать осведомленность пользователей Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) о доступных безбарьерных пространствах.

Как отметила исполнительных директор по корпоративным отношениям «Циана» Мария Келембет, поиск жилья должен быть удобным для каждого человека вне зависимости от его физических возможностей.

«Партнерство с ДОМ.РФ позволит нам объединить экспертизу крупнейшего института развития в жилищной сфере и технологические возможности «Циана». Вместе мы сможем не только собирать и анализировать данные об инклюзивных параметрах жилья, но и влиять на стандарты строительства, делая доступную среду нормой, а не исключением», – сказала она.

Также директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая отметила, что одним из ключевых приоритетов устойчивого развития в жилищной сфере является создание доступной городской среды.

«Современное жилье должно быть не просто качественным, но и инклюзивным, учитывающим потребности всех категорий граждан. Партнерство ДОМ.РФ с платформой Циан – важный шаг к цифровизации инклюзивных параметров недвижимости», – сказала она.

Слуцкая подчеркнула, что взаимодействие ДОМ.РФ и «Циана» позволит сформировать прозрачную информационную базу для арендаторов и покупателей, а также даст мощный импульс девелоперам для внедрения принципов безбарьерной среды еще на этапе проектирования и строительства новых объектов.