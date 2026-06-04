Эксперт объяснил, почему рост IT-рынка в России замедлился

Спустя несколько лет активного роста IT-рынок в России взял паузу, в которую сократились темпы развития и снизилась совокупная выручка отрасли. Сейчас главным вопросом для компаний становится то, какой эффект уже принесли сделанные инвестиции. Об этом газете «Известия» сообщил управляющий директор LANSOFT Сергей Таран.

Эксперт отметил, что после нескольких лет роста российский IT-рынок резко сбавил обороты, а совокупная выручка компаний впервые за это время снизилась. Одной из причин такой ситуации стала высокая ключевая ставка, которая значительно увеличила стоимость заемных средств и вынудила компании переносить запуск новых проектов. Вместе с этим охладел государственный спрос — крупнейший заказчик отрасли сократил закупки, в том числе в сегменте оборудования. Помимо этого, давление оказывает дефицит специалистов.

«Логика принятия решений кардинально изменилась: бизнес требует четкого обоснования каждого IT-проекта еще до его старта. Раньше многие внедряли решения по принципу «надо быть цифровыми». Сегодня бизнес задает прямой вопрос — через сколько месяцев проект окупится и какую реальную выгоду принесет», — объяснил Таран.

По его словам, сейчас компании внимательнее считают эффективность IT-вложений. При этом вместо закупок «на вырост» бизнес переходит к детальным финансовым моделям. Компании берут во внимание не только стоимость внедрения, но и расходы на поддержку, обучение работников, интеграцию и доработки.

Эксперт подчеркнул, что финансовые службы начали принимать участие в согласовании IT-бюджетов наравне с техническими специалистами. При этом от проектов начали требовать конкретных показателей эффективности. Компании все чаще выбирают решения, которые будут окупаться в течение 6-12 месяцев, в том числе автоматизацию рутинных процессов, инструменты аналитики и чат-боты.

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