Гендиректор LIFE и SHOT Денис Арапов рассказал на ПМЭФ о влиянии ИИ на работу редакций

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов рассказал на ПМЭФ-2026, как технологии искусственного интеллекта (ИИ) меняют работу современных редакций, а также почему ключевая роль в медиапроизводстве все еще остается за человеком.

На площадке Петербургского международного экономического форума прошла сессия «Медиа в эпоху ИИ на евразийском пространстве: как странам выжить в условиях информационного противодействия с применением ИИ-технологий», которая была посвящена влиянию ИИ на медиасреду, информационную безопасность и доверие аудитории.

Арапов подчеркнул, что News Media Holding активно внедряет ИИ-инструменты в редакционные процессы. Редакция LIFE прошла переобучение и освоила работу с нейросетями, благодаря чему удалось значительно повысить эффективность производства контента и увеличить количество публикуемых новостей в 2,5 раза.

Медиаменеджер отметил, что сегодня искусственный интеллект используют для аналитики, подготовки черновиков материалов, генерации изображений, навигации и дистрибуции контента. Кроме того, ИИ помогает персонализировать материалы под разные аудитории и площадки.

«Заголовки, которые составляет ИИ, привлекают внимание аудитории больше, чем написанные человеком. А если говорить о редакционных процессах, то сделать так, чтобы шеф-редактор вместо ста новостей вычитал тысячу новостей в сутки, без ИИ уже невозможно», — объяснил он.

Однако, по словам Арапова, ИИ по-прежнему является исключительно инструментом поддержки редакционной работы и не может заменить человека в вопросах смыслов и ответственности. Искусственный интеллект помогает журналистам понимать настроение аудитории, работать с алгоритмами платформ и повышать эффективность редакции, но не добавляет смысла. Понимание контекста, опыт и эмоции все еще остается за людьми.

Гендиректор LIFE и SHOT считает, что в эпоху распространения дипфейков и информационных манипуляций значение профессиональных СМИ лишь усиливается. По его мнению, редакции несут ответственность за ту информацию, которую дают читателям.

В рамках сессии также был поднят вопрос цифрового суверенитета. Арапов отметил, что закрываться от информации нельзя.

«Суверенитет в эпоху ИИ — это способность обеспечивать своих граждан вычислительными данными так же бесперебойно, как электричеством. Не покупать его у тех, кто может отключить в любое время по политическим мотивам, а производить самим. Те, кто сегодня не успеет войти в колею, завтра окажутся в положении технологических колоний», — сказал он.

По словам медиаменеджера, сегодня мировой ИИ-рынок все меньше похож на рынок и все больше — на систему пропусков. Доминирующую часть мировых вычислительных мощностей контролируют пять глобальных игроков гиперскейлеров, поэтому особое значение приобретают инициативы по развитию национальной ИИ-инфраструктуры.

«Мы внимательно следим за законопроектом о регулировании ИИ. Он поднимает важный вопрос: каким путем двигаться дальше — создавать собственные решения или использовать открытые модели зарубежных разработчиков», — отметил он.

Глава LIFE и SHOT предложил противопоставлять мировым искусственным интеллектуальным системам региональные с помощью трех рычагов: «Первый рычаг — энергетический. Порядка 30% объектов мировых гигантов не запускается из-за нехватки электричества. Второй рычаг — ресурсный. Управление экспортом критических минералов в полупроводниковой отрасли. И третий — рычаг данных. Данные, которые мы можем не предоставлять, но использовать».

По словам Арапова, таким образом удастся создавать технологическую независимость против технологической колонии.

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