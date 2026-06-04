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Общество

На ПМЭФ рассказали, что нужно женщинам-предпринимателям для роста

Татьяна Евдина: более 70% предпринимателей давно используют ИИ
Сбер

У женщин-предпринимателей практически нет времени на классический формат образования, заявила директор управления контроля и координации деятельности Сбербанка Татьяна Евдина на сессии «Золотой запас бизнеса. Человек как главный ресурс экономики» в рамках ПМЭФ-2026.

Подводя итоги работы программы Сбера «Мама-предприниматель, Евдина отметила, что одним из нововведений программы в этом году стало проведение серии менторинговых сессий для финалисток.

«Пока участницы не ответили себе на вопросы «что я хочу узнать?» и «зачем мне это дальше?», эффект от обучения небольшой», — сказала она.

По словам Евдиной, для начинающих предпринимателей важна поддержка сообщества, партнерство и дисциплина.

Также она отметила, что сегодня в России более 41% предпринимателей – женщины. Евдина добавила, что Сбер предлагает начинающим предпринимателям использовать экосистему поддержки банка.

«История о том, что искусственный интеллект будет когда-то, через годы, уже несколько опоздала. Более 70% предпринимателей давно используют ИИ. И это еще один вызов — с позиции этики, ценностей и защиты нашего цифрового суверенитета», — сказала она.

В сессии также приняли участие председатель Союза женщин России, член Общественной палаты Российской Федерации Мария Ситтель, первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина и другие.

 
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