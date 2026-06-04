В Сбере отметили вызовы перехода на агентную экономику

Агентная экономика требует готовности бизнеса перестраивать процессы вокруг ИИ. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Он оценил трансформацию технологического рынка. По его словам, AI-платформы превратились в элемент базовой инфраструктуры. Ведяхин сравнил этот процесс с развитием интернета и облачных технологий, назвав наличие собственных платформ и сильной инженерной школы важнейшим преимуществом для экономики.

Топ-менеджер Сбера перечислил конкурентные преимущества России, выделив математическую и инженерную школу, которые обеспечили качественный фундамент. Высокий уровень цифровизации отраслей подтвердил техническую готовность. Развитые финансовые и государственные сервисы расширили возможности внедрения. Большой внутренний рынок создал условия для масштабирования AI-решений.

«У России здесь есть несколько сильных сторон: высокий уровень цифровизации ряда отраслей, развитые финансовые и государственные сервисы, а также большой внутренний рынок для внедрения AI-решений. Во многих направлениях российские компании уже способны создавать конкурентоспособные продукты и платформы», — сказал он.

Ведяхин отметил, что большое число крупных организаций уже внедрили генеративный ИИ, однако полной инфраструктурой обеспечены лишь немногие участники рынка. Основными ограничениями для дальнейшего роста он назвал вычислительные мощности, скорость внедрения технологий и дефицит специалистов.

«Кроме того, агентная экономика требует не только сильных AI-моделей, но и готовности бизнеса перестраивать процессы вокруг ИИ», — сказал топ-менеджер.

По его мнению, ценность сместилась от алгоритмов к способности бизнеса внедрять технологии в реальную экономику, например, промышленность, финансы, логистику, государственные сервисы и корпоративную среду.

«По прогнозам Gartner, к 2028 году 60% крупных предприятий по всему миру встроят ИИ-агентов в ядро своей бизнес-модели», — добавил Ведяхин.