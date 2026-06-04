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Глава ДНР рассказал о возможности выращивать виноград в республике

Пушилин: на большей части ДНР можно выращивать виноград из-за смены климата
bigshot01/Shutterstock/FOTODOM

Большая часть Донецкой народной республики (ДНР) из-за смены климата стала подходить для выращивания различных сортов винограда. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас на большей части ДНР можно выращивать виноград сортов, которые подходят для производства в том числе вина.

В апреле глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в винных картах российских ресторанов стало модно видеть российский алкоголь. Чиновник отметил, что принятый недавно ГОСТ закрепляет выкладку и широкую представленность отечественного вина. Оно должно быть первым в списке и иметь правильное описание, из которого можно узнать сорт напитка и откуда он.

29 марта глава Роскачества рассказал, что в России около 4% проверенных вин оказались подделками или не соответствуют заявленным характеристикам. По его словам, речь идет о так называемом «невине» — продукции с добавленными ингредиентами или изготовленной из другого сырья, которая позиционируется как вино. Протасов уточнил, что из 782 образцов, исследованных в прошлом году, около 4% не соответствовали требованиям.

Ранее в Роскачестве назвали минимальную цену хорошего вина.

 
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