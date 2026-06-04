Стало известно, сколько принесло бюджетам снижение количества социальных сирот в России

Снижение количества социальных сирот в России в 2025 году принесло бюджетам разных уровней 20 млрд рублей, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в Совфеде. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Во время выступления на заседании комитета СФ по социальной политике Львова-Белова рассказала, что сокращение числа детей, родители которых лишены родительских прав или были ограничены в правах, сократилось на 25,5%. Это повлияло и на сокращение количества пособий, которые нужно выплачивать.

Львова-Белова отметила, что речь идет о выплатах приемным родителям на содержание ребенка, пособиях сиротам после достижения 18 лет и жилищных сертификатах. Все это позволило бюджетам сэкономить 20 млрд рублей, добавила она.

До этого сообщалось, что нанесенный федеральному бюджету материальный ущерб по делу о так называемом «бумажном» НДС превысил 1 млрд рублей.

Ранее в Госдуме оценили новую выплату родителям двоих и более детей.