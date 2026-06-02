Стал известен размер ущерба бюджету РФ по делу о «бумажном» НДС

ТАСС: ущерб федеральному бюджету по делу об НДС превысил 1 млрд рублей
Нанесенный федеральному бюджету материальный ущерб по делу о так называемом «бумажном» НДС превысил 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в российских правоохранительных органах.

В настоящее время в рамках уголовного дела задержано более 20 человек. В их числе юрист, бухгалтер, бывший сотрудник правоохранительных органов, специалисты в ИТ-области. Сейчас в деле насчитывается около 900 томов. К окончанию расследования и выделению материалов в отдельное производство их число может возрасти в несколько раз. Также может увеличиться размер выявленного ущерба.

По словам собеседника агентства, оперативно-разыскные действия в отношении всех участников нелегальной схемы сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии с различными ведомствами и силовыми структурами проводили более года.

«Бумажным» НДС называется схема ухода от налога с помощью фиктивных сделок с фирмами-однодневками. Операция отражается в документах без реального обмена товарами, что завышает «входящий» НДС и снижает налог к уплате.

27 мая сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали в аэропорту Кольцово подозреваемых организаторов крупной межрегиональной схемы по махинациям с НДС и обналичиванию денег.

Ранее в Москве задержали группу мошенников за аферу с незаконным обналичиванием материнского капитала.

 
