ВТБ в августе может закрыть сделку с РВБ

В ВТБ заявили о планах в августе завершить сделку по покупке активов Wildberries

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что группа ВТБ планирует закрыть сделку по приобретению доли в цифровых финансовых активах Wildberries и Russ (RWB) до 1 сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Пьянова, сделка не будет закрыта ранее 20 июля, потому что это дата закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов.

«Мы исходим из того, что эта сделка закроется летом», — сказал первый зампред ВТБ в рамках ПМЭФ-2026.

В мае текущего года ВТБ и Wildberries согласовали базовые условия стратегического партнерства, как ранее сообщал «Ъ». В его рамках «WB Банк» получит доступ к инфраструктуре ВТБ, включая розничные отделения, банкоматы, ипотечные и инвестиционные продукты, а малому и среднему бизнесу станут доступны корпоративные продукты ВТБ. При этом активы ВТБ на 1 апреля превышали 35 трлн рублей, а «WB Банка» — почти 150 млрд рублей.

Ранее в ВТБ заявили о намерении выйти на крипторынок России.