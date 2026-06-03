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Бизнес

Конфликт США и Ирана может оставить 1,3 млн европейцев без работы

Reuters: ЕС может потерять 1,3 млн рабочих мест из-за конфликта США и Ирана
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам труда Роксана Минзату заявила, что ЕС может потерять до 1,3 млн рабочих мест в результате резкого роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

По словам Минзату, под угрозой находятся рабочие места в энергоемких отраслях, включая автомобильную, строительную, металлургическую, химическую и транспортную. По оценкам Еврокомиссии, автомобильный сектор ЕС может столкнуться с самыми крупными сокращениями — до 600 тыс. рабочих мест. В строительстве, металлургии, химической промышленности и транспорте могут потерять 56 тыс. человек, пишет источник.

Как отмечает агентство, под угрозой также около 85 тыс. рабочих мест в проектах по производству аккумуляторов и 58 тыс. — в производстве солнечных батарей. При этом, утверждается, что благодаря мерам по сокращению выбросов углерода, в сталелитейной отрасли может быть создано 4,5 тыс. новых рабочих мест. По данным Reuters, в производственном секторе ЕС занято около 30 млн человек, в сфере услуг — почти 87 млн.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил США в затягивании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон постоянно меняет свою позицию, выдвигает новые или противоречивые требования и распространяет несогласованные сообщения через СМИ. Все это, естественно, тормозит переговоры, отметил Багаи.

Ранее Иран поставил ультиматум США.

 
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