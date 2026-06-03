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Бизнес

В России могут перенести введение техсбора на электронику

Введение техсбора с продаваемой в РФ электроники могут перенести на 1 декабря
Евгений Биятов/РИА Новости

Введение нового технологического сбора на продаваемую в России электронику планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак, передает ТАСС.

«В текущей редакции с сентября. Но сейчас уже решение обсуждено, этот срок будет сдвинут на 1 декабря. Сделали это по просьбе отрасли в первую очередь», — сказал он.

В апреле депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев заявил, что намерение Минпромторга России ввести технологический сбор на электронику серьезно ударит по кошельку россиян.

До этого представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявил, что введение технологического сбора на электронику необходимо перенести на 2027 год, так как сегодня эта мера может стать дополнительной нагрузкой и оказаться слишком тяжелой как для бизнеса, так и для государства.

Ранее россиян предупредили о грядущем взлете цен на 50% на импортную электронику.

 
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