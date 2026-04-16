Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Россиян предупредили о грядущем взлете цен на импортную электронику

Аналитик Муртазин: война на Ближнем Востоке взвинтит цены на электронику на 50%
Цены на импортную электронику к концу этого года могут взлететь на 40-50%. Это связано с кризисом на Ближнем Востоке, а также введением технологического сбора, объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Ura.ru.

По его словам, в зависимости от оперативной памяти техники цены будут расти больше – в отдельных случаях рост может достигать и 100%.

«Основная причина этому — кризис на Ближнем Востоке, из-за которого дорожает электричество, а значит — и само производство техники, что отражается на его розничной цене. Электроника подорожает быстро, и этого не избежать», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что с сентября в России начнут взимать технологический сбор. Первый этап реализации меры затронет ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, после этого техносбор распространят также на электронные компоненты и модули, используемые для производства техники. Точный размер платы пока не оглашался, но сообщалось, что она составит не более 5 тыс. рублей за единицу продукции. По мнению аналитика, речь может идти о 2,5-5% от розничной цены товара – цены на данные позиции вырастут соответственно, предупредил он.

Помимо прочего, введение техносбора предполагает для бизнеса дополнительные затраты на проведение расчетов, что может еще больше повысить цены на импортную технику, отметил Муртазин. С ним согласился эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод – по его словам, цены действительно вырастут, но не так сильно, как прогнозируют некоторые представители отрасли.

«По мне, та налоговая реформа, которая действует сейчас, более обременительна, так как формирует накопленный эффект, — пояснил специалист. — То есть на данный момент импортеры больше страдают от дополнительных затрат на бухгалтерский учет, чем от самого факта повышения налогов».

Технологический сбор повысит цены, в первую очередь, на импортные смартфоны и компьютеры, считает Корогод. Конфликт на Ближнем Востоке и вызванные им проблемы с логистикой, по его мнению, большой роли не сыграют, так как технику в Россию привозят не из этого региона – одним из главных поставщиков является Китай.

До этого сообщалось, что технологический сбор на смартфоны и ноутбуки для российских производителей и импортеров электроники может составить 750 и 1500 рублей. По мнению участников рынка, данный сбор может быть пересмотрен в дальнейшем. Такие тарифы обсуждаются за каждую единицу товара независимо от стоимости устройства.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!