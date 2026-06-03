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Бизнес

Жители Курской и Белгородской областей получат ₽4,5 млрд на решение жилищных вопросов

Кабмин направит ₽4,5 млрд на жилье жителям Курской и Белгородской областей
РИА Новости/РИА Новости

Правительство России направит около 4,5 млрд рублей на решение жилищных вопросов жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших от боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам главы правительства, ранее уже выделялись средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жилье, приобрести квартиру или построить дом. Теперь на эти цели дополнительно направят почти 4,5 млрд рублей, чтобы компенсировать расходы жителей двух регионов.

«Прошу Министерство строительства и ЖКХ оперативно довести финансирование до этих российских субъектов, чтобы граждане вовремя получили все положенные им выплаты», — сказал Мишустин.

До этого Мишустин заявил, что правительство РФ выделит дополнительно 1 млрд рублей Курской области на помощь в съеме временного жилья для потерявших дома жителей региона. Он напомнил, что правительство уже направило 1,3 млрд рублей на аренду временного жилья для жителей в Курской области. Мишустин отмечал, что для жителей приграничья Курской области очень важна дополнительная материальная поддержка.

Ранее жители Курской области получили жилищные сертификаты на 93 млрд рублей.

 
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