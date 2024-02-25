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Эксперты предрекли дефицит алмазов на мировом рынке

Ограничения на российские алмазы от G7 приведут к дефициту и удорожанию алмазов

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Depositphotos

Эксперты полагают, решение «Большой семерки» (G7) лишь ускорит переориентацию российских производителей на азиатские рынки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По прогнозам аналитиков, новые пошлины на ввоз алмазов в США и Евросоюз вырастут минимум до 8%, что существенно снизит рентабельность для местных переработчиков. При этом цены на камни могут вырасти на 100%.

«Российские компании начнут искать покупателей в Индии, Сингапуре, ОАЭ, где нет таких высоких пошлин. А американцам и европейцам придется покупать наши камни уже по цепочке из третьих стран с наценкой последних», — прокомментировала аналитик алмазного рынка Анастасия Воронина.

По данным Rapaport, Россия контролирует 28% мировой добычи алмазного сырья в каратах и 33% по стоимости. При этом в натуральном выражении отгрузки снизились на 6% по итогам прошлого года, а выручка упала на 18% — до $3,5 млрд. Тем не менее российские компании сохраняют лидирующие позиции на рынке.

«В первую очередь пострадают страны золотого миллиарда, так как дорогостоящая ювелирная продукция в основном реализуется компаниями, зарегистрированными там. Более половины изделий с бриллиантами продается в США, а в ЕС практически все попадает через Антверпен», — говорит Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.

До этого Австралия ввела новые санкции против российских граждан и компаний.

Ранее Индия резко увеличила закупки алмазов.

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