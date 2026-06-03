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Бизнес

В России хотят создать объединенный пенсионный фонд

Глава ВЭБ заявил о разработке закона о создании объединенного пенсионного фонда
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и правительство ведут работу по разработке законопроекта о создании объединенного пенсионного фонда. Об этом заявил глава ВЭБ Игорь Шувалов в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям», — сказал Шувалов.

На текущем этапе обсуждается интеграция пенсионных активов под эгидой ВЭБ и финансовой группы ВТБ.

По его словам, когда этот закон будет принят, у группы развития ВЭБ.РФ появится доступ к дополнительной финансовой возможности для того, чтобы оперировать долгосрочными сбережениями россиян и накоплениями на пенсию.

Он добавил, что деньги граждан смогут инвестировать в современные технологические проекты.

В настоящее время ВЭБ работает со средствами пенсионных накоплений более 36 млн клиентов Социального фонда России на 2,9 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что более 80% опрошенных россиян не откладывают на пенсию.

 
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