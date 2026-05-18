Россияне начали массово покупать продукты в интернете

Infoline: онлайн-продажи продовольствия в России выросли на 23,9%
В России онлайн-продажи продуктов выросли на 23,9%, составив 482 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.

Отмечается, что за первые три месяца 2026 года онлайн-продажи продуктов питания выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За указанный период оборот рынка онлайн-торговли достиг 482 млрд рублей, в годовом выражении рост составил более 23%.

Однако темпы роста онлайн-рынка продовольствия замедлились — прирост в марте оказался наименьшим квартальным с начала 2023 года.

Специалисты соотносят такие показатели с растущими издержками ретейлеров и перебоями со связью в российских регионах.

8 апреля стало известно, что дискаунтер «Чижик» стал победителем номинации «Лидер роста. Потенциал»в рейтинге крупнейших интернет-магазинов России E-commerce топ-100 от Data Insight.

Современный дискаунтер «Чижик» назван онлайн-магазином с самым высоким ожидаемым ростом продаж за 2025 год. Прогноз объема продаж в минувшем году оценивался на основе темпов роста в 2024 году среди интернет-магазинов, не входящих в топ-100 рейтинга два года назад. По итогам 2025 года товарооборот онлайна торговой сети увеличился в 4,7 раза и составил 8,1 млрд руб.

Ранее в ЛДПР предложили платить налоги с онлайн-продаж в регионе покупки.

 
