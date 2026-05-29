Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

«Единая Россия» намерена снизить бюрократическую нагрузку на самозанятых

«Единая Россия» будет развивать государственную поддержку самозанятых и ИП
Владимир Песня/РИА «Новости»

В партии «Единая Россия» считают крайне важными вопросы сохранения и развития господдержки самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, также политическая сила намерена предпринять меры для дебюрократизации их работы. Об этом сообщила «РИА Новости» первый заместитель председателя парламентского комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

Она подчеркнула, что по решению главы российского государства Владимира Путина и при поддержке партии режим самозанятости должен функционировать и дальше.

«Более того — данный режим необходимо развивать. Важно снизить количество документов, необходимых для оформления государственной поддержки самозанятых и дебюрократизировать их труд — предприниматели должны заниматься работой, а не отчетами», — уверена Когогина.

По мнению парламентария, режим самозанятости позволяет россиянам самореализоваться, а также создает новые возможности для бизнеса, развития экономики регионов России и страны целом.

Когогина также рассказала, что в процессе подготовки «Народной программы» партии в документ включаются новые инициативы по развитию мер поддержки самозанятых.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!