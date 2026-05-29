«Единая Россия» намерена снизить бюрократическую нагрузку на самозанятых

В партии «Единая Россия» считают крайне важными вопросы сохранения и развития господдержки самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, также политическая сила намерена предпринять меры для дебюрократизации их работы. Об этом сообщила «РИА Новости» первый заместитель председателя парламентского комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

Она подчеркнула, что по решению главы российского государства Владимира Путина и при поддержке партии режим самозанятости должен функционировать и дальше.

«Более того — данный режим необходимо развивать. Важно снизить количество документов, необходимых для оформления государственной поддержки самозанятых и дебюрократизировать их труд — предприниматели должны заниматься работой, а не отчетами», — уверена Когогина.

По мнению парламентария, режим самозанятости позволяет россиянам самореализоваться, а также создает новые возможности для бизнеса, развития экономики регионов России и страны целом.

Когогина также рассказала, что в процессе подготовки «Народной программы» партии в документ включаются новые инициативы по развитию мер поддержки самозанятых.