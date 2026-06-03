В АКИТ заявили, что российский бизнес изучает новые маршруты поставок техники

Бизнес в России ищет новые маршруты поставок техники в страну на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в рамках ПМЭФ.

«Если ситуация затянется, произойдет диверсификация логистики — возможная перестройка маршрутов поставок уже прорабатывается», — сказал Соколов.

Он отметил, что рост издержек на логистику может повлечь за собой увеличение стоимости некоторых видов техники, но точную оценку дать пока сложно.

При этом он добавил, что предпосылок для сокращения ассортимента в России в АКИТ не видят.

До этого газета Financial Times сообщала, что стоимость грузоперевозок из Азии на Ближний Восток побила рекорд, превысив даже пиковые значения пандемии COVID-19. В материале отмечается, что стоимость перевозки стандартного 20-футового контейнера выросла с $980 до начала военных действий до $4131. В период пандемии самый высокий показатель составлял $3960.

Ранее МВФ и ВТО предупредили о топливном кризисе в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке.