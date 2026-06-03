HR-эксперт рассказала, как ИИ изменит работу начинающих специалистов

Активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) уже способствует изменению структуры входа в профессию. При этом некоторые рутинные задачи, которые ранее традиционно выполняли начинающие специалисты, постепенно автоматизируются. Такие изменения ведут к перестройке карьерной модели. Об этом газете «Известия» рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

Специалист объяснила, что сейчас ИИ все чаще выполняет базовые операции, в числе которых первичный анализ данных, подготовка простых текстов, скрининг информации и работа с таблицами. Такая работа нейросети трансформирует стартовые роли в компаниях и требования к новым людям на рынке труда.

«Когда мы говорим, что ИИ начинает делать простую работу, это означает не исчезновение профессий, а изменение самой сути стартовой роли. Джуны, выпускники и начинающие специалисты уже не будут тратить время на рутину, которую раньше выполняли вручную. Их работа будет начинаться сразу с другого уровня — с управления инструментами, постановки задач и более осмысленной интеллектуальной работы»», — подчеркнула эксперт.

По словам HR-директора, особенно заметные изменения происходят в маркетинге, аналитике, финансах, документообороте и рекрутменте. В этих сферах изначально было большое количество первичного труда. Теперь специалистам не нужно выполнять первичные операции, которые постепенно заменяются другими задачами, такими как анализ, проверка данных и принятие решений.

Такие изменения меняют требования к начинающим сотрудникам. Сегодня ключевым навыком становится умение работать с ИИ как с профессиональным инструментом. При этом в будущем это требование может стать базовым. Однако подобная трансформация не ограничивает возможность карьерного роста, а ускоряет его, предоставляя больше времени для сложных задач, управления и профессионального развития.

Специалист добавила, что сейчас компании еще находятся на этапе тестирования такой модели. Многие организации рассматривают ИИ как инструмент повышения производительности сотрудников, а не используют его для массового сокращения персонала. Для полноценного внедрения необходимы инвестиции в инфраструктуру, перестройка процессов и обучение персонала.

Помимо этого, по словам эксперта, в будущем начальный этап карьеры начнет постепенно меняться вместе с требованиями к профессионалам. Нужно будет не только уметь использовать ИИ, но и понимать принцип его работы.

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