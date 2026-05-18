Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

ТАСС: Starbucks оформил права на логотип в России до 2034 года

Американская компания Starbucks («Старбакс». — «Газета.Ru») зарегистрировала в России товарный знак в виде черно-белого логотипа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Товарный знак зарегистрировали по трем классам международной классификации товаров и услуг — №30, 35 и 43. Они включают различные виды кофе и закусок, услуги розничной и интернет-торговли продуктами, напитками и посудой, администрирование программ лояльности, а также приготовление еды и напитков для потребления на месте и доставки.

Согласно данным Роспатента, срок действия товарного знака в России истекает в мае 2034 года.

Starbucks приостановил работу в России весной 2022 года.

До этого глава Роспатента Юрий Зубов говорил, что крупные зарубежные бренды продолжают регистрировать и продлевать действие своих товарных знаков в России. По его словам, такая регистрация нужна для защиты продукции от подделок и незаконного использования бренда.

Ранее McDonald's зарегистрировал в России 14 собственных товарных знаков.