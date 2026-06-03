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Эксперты ожидают, что до конца года доллар вырастет до 84 рублей

«Известия»: к концу года стоимость доллара может приблизиться к 84 рублям
MaxZolotukhin/Shutterstock/FOTODOM

С начала лета курс доллара вырос почти на 2%, превысив отметку в 73 рубля, и, по мнению экспертов, это не предел. В интервью «Известиям» аналитики прогнозируют, что в среднем за летний период курс может достигнуть около 78 рублей за доллар, а к концу года возможен его рост до 84 рублей.

На рубль оказывают давление несколько факторов: окончание налогового периода, увеличение валютных закупок со стороны Минфина, снижение ключевой ставки Центробанком и сезонный рост спроса на иностранную валюту из-за отпусков.

По мнению специалистов, в ближайшие два месяца доллар будет колебаться в пределах 74–78 рублей. Некоторые эксперты предполагают более широкий диапазон — до 85–95 рублей, однако большинство считает, что ослабление рубля будет происходить постепенно, без резких изменений.

Во второй половине года давление на рубль может усилиться: Центробанк сократит валютные продажи почти вдвое — с 1,1 до 0,6 миллиарда долларов. Кроме того, возможное разрешение конфликта на Ближнем Востоке может привести к снижению цен на нефть.

Для федерального бюджета слабый рубль является выгодным — он увеличивает поступления от экспортеров и налоговые доходы. Однако для россиян, планирующих поездки за границу, и для импортеров такая ситуация означает удорожание путешествий и товаров. Ключевыми факторами остаются геополитическая обстановка, новые санкции и динамика на сырьевых рынках.

Ранее эксперт прогнозировал, что в начале июня доллар не поднимется выше 74 рублей.

 
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