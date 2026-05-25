Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Раскрыт прогноз по курсу доллара на начало июня

Аналитик Шнейдерман: в начале июня доллар не поднимется выше 74 рублей
wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

К началу июня рубль сохраняет тренд на укрепление. В ближайшие недели ожидается стоимость доллара в пределах от 70 до 74 рублей, рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

По словам аналитика, рубль крепнет с учетом высокой ключевой ставки, а также действующих ограничений на обращение капитала. Кроме того, экспортеры продолжают насыщать рынок валютной выручкой. Ожидается некоторое замедление роста рубля на фоне ослабления давления факторами ближневосточного конфликта, но снижаться рубль в ближайшей перспективе не будет.

«На этом фоне в ближайшие недели наиболее вероятным выглядит движение курса в диапазонах 70—74 рублей за доллар, 81—85 рублей за евро и 10,3—10,8 за юань», — пояснил Шнейдерман.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов отметил в беседе с «Газетой.Ru», что летом рубль начнет дешеветь, курс доллара поднимется до 77–78 рублей. К концу года, по его словам, прогнозируется рост доллара до 82–83 рублей. По его словам, покупка валюты на текущих уровнях выглядит целесообразной как под летние зарубежные поездки, так и для формирования валютной позиции.

Ранее был назван справедливый курс доллара.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!