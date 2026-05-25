Раскрыт прогноз по курсу доллара на начало июня

К началу июня рубль сохраняет тренд на укрепление. В ближайшие недели ожидается стоимость доллара в пределах от 70 до 74 рублей, рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

По словам аналитика, рубль крепнет с учетом высокой ключевой ставки, а также действующих ограничений на обращение капитала. Кроме того, экспортеры продолжают насыщать рынок валютной выручкой. Ожидается некоторое замедление роста рубля на фоне ослабления давления факторами ближневосточного конфликта, но снижаться рубль в ближайшей перспективе не будет.

«На этом фоне в ближайшие недели наиболее вероятным выглядит движение курса в диапазонах 70—74 рублей за доллар, 81—85 рублей за евро и 10,3—10,8 за юань», — пояснил Шнейдерман.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов отметил в беседе с «Газетой.Ru», что летом рубль начнет дешеветь, курс доллара поднимется до 77–78 рублей. К концу года, по его словам, прогнозируется рост доллара до 82–83 рублей. По его словам, покупка валюты на текущих уровнях выглядит целесообразной как под летние зарубежные поездки, так и для формирования валютной позиции.

