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Бизнес

Назван регион — лидер по страховым выплатам детям

Everia Life: больше всего страховых случаев среди детей пришлось на Челябинскую область
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Челябинская область стала лидером по числу страховых выплат детям. Следом идут Ульяновская и Новосибирская области. Об этом говорится в исследовании страховой компании Everia Life, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В десятку регионов по числу выплат также вошли Татарстан, Алтайский край, Воронежская и Омская области, республики Коми и Башкортостан, а также Самарская область. В компании уточнили, что больше страховых случаев фиксируется там, где такие программы распространены сильнее. Всего за время действия программы в компании было выплачено 2,34 млрд рублей. Более 54 тыс. выплат пришлись на детей. Чаще всего родители обращались за деньгами после травм, телесных повреждений, госпитализаций и операций из-за несчастных случаев. Эти риски и дают основную часть обращений по детским программам.

«Структура выплат говорит сама за себя: главными рисками для детей остаются травмы и последствия несчастных случаев. Это не редкие события, а ситуации, с которыми потенциально может столкнуться любая семья», — отметил генеральный директор Everia Life Евгений Щекланов.

По словам Щекланова, родители все чаще смотрят на детское страхование не только как на накопление, но и как на способ закрыть внезапные расходы.

Чаще родители покупают полисы для мальчиков — 53% против 47% для девочек. Средний возраст застрахованного ребенка составил семь лет.

Компания в рамках исследования проанализировала более 74 тыс. выплат по программам детского страхования жизни.

Ранее сообщалось, что россияне стали заметно чаще обращаться по детскому ДМС.

 
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